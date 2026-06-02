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Accoltella il vicino durante una lite, fermato 18enne a Roma

ROMA, 02 GIU - Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera a Roma. E' accaduto in via Villastellone in zona Primavalle, in periferia. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta si un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.  

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