Accoltella il vicino durante una lite, fermato 18enne a Roma

ROMA, 02 GIU - Una lite condominiale è degenerata in un omicidio questa sera a Roma. E' accaduto in via Villastellone in zona Primavalle, in periferia. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta si un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.