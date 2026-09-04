ROMA, 04 SET - Ha accoltellato il padre, la madre e la sorella nella casa dove vivevano a Ladispoli, centro del litorale romano. Per questo un trentenne di origini siriane è stato fermato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 13 in uno stabile di via Budapest. Per ragioni ancora da chiarire l'uomo ha aggredito i componenti della famiglia con un coltello da cucina ferendoli in modo non grave. I tre feriti di 63, 57 e 19 anni sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissarito di Ladispoli e della Squadra Mobile.
Accoltella i genitori e la sorella, fermato 30enne per tentato omicidio
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