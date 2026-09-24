NEW YORK, 24 SET - "Abbiamo accolto con favore il piano in 20 punti del presidente Usa Donald Trump, la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza e la tabella di marcia per l'attuazione della seconda fase. L'obiettivo era porre fine all'aggressione contro il nostro popolo, garantire il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e avviare la ricostruzione della Striscia stessa. Tuttavia, purtroppo, non abbiamo visto nulla di tutto ciò concretizzarsi. Queste aggressioni letali continuano a mietere vittime tra uomini, donne e bambini a Gaza dopo quasi un anno". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in un videomessaggio all'Onu.
Abu Mazen, 'bene piano pace di Trump per Gaza ma ancora vittime tra donne e bambini'
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