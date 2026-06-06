'Abbattuti almeno 5 droni in volo nella notte su Mosca'

ROMA, 06 GIU - Almeno cinque droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin tramite l'app Max, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass. "I soccorritori stanno lavorando nelle zone in cui sono caduti i frammenti", ha aggiunto.