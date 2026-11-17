(di Lorenzo Trombetta) NAQURA (SUD DEL LIBANO), 17 NOV - Unifil si prepara a lasciare il sud del Libano senza sapere chi prenderà il suo posto: mentre Stati Uniti e Francia lavorano a una nuova risoluzione Onu per una forza multinazionale basata sulla 1701 e media israeliani parlano di preparativi per una nuova offensiva contro gli Hezbollah filo-iraniani, il comandante dei caschi blu, il generale Diodato Abagnara, avverte che le basi della missione nella zona occupata dallo Stato ebraico sono una "criticità". In un'intervista all'ANSA nella base di Naqura, Abagnara chiede una soluzione politica che eviti un vuoto di sicurezza. Il mandato operativo di Unifil termina il 31 dicembre. Da gennaio comincerà il "ritiro graduale e ordinato delle truppe", con una riduzione di circa mille unità al mese per sei mesi, da est verso ovest. Le postazioni lungo la Linea Blu di demarcazione tra Libano e Israele, saranno "assolutamente" le ultime a essere consegnate all'esercito libanese. Proprio le basi che si trovano tra la Linea Blu e la cosiddetta linea gialla, il limite dell'area occupata da Israele, "rappresentano sicuramente una criticità", ammette il generale. "È per questo che noi attendiamo una possibile soluzione politica che possa garantire di evitare quel vacuum in termini di sicurezza che possa poi portare, e ci auguriamo mai più, a una nuova escalation". Alla domanda se immagini una bandiera israeliana su Naqura dopo la partenza dei caschi blu, risponde: "Io spero di no". Intanto, secondo fonti diplomatiche a Beirut, Washington ha ammorbidito la sua contrarietà a una nuova forza internazionale. Nei colloqui di lunedì scorso con i vertici libanesi, l'ambasciatore statunitense all'Onu, Mike Waltz, si è detto disponibile a una risoluzione che mantenga la risoluzione 1701 del 2006 con alcune modifiche e che la Francia dovrebbe redigere entro la fine dell'anno. La nuova forza avrebbe compiti di sostegno e verifica accanto all'esercito libanese. La trattativa è confermata all'ANSA da un'autorevole fonte militare italiana. Sul terreno, intanto l'artiglieria israeliana continua a colpire diverse località dei distretti di Bint Jbeil, Nabatiye, Marjayun e Tiro, mentre media israeliani riferiscono di preparativi militari per una nuova guerra contro il Partito di Dio e l'Iran. La presenza israeliana nel sud del Libano, afferma Abagnara, "è una chiara violazione della 1701", e la distruzione di case e infrastrutture "ha raggiunto alti livelli, che noi continuiamo a riportare". Dentro la linea gialla, ricorda, "vivono 11.000 persone" - per lo più delle comunità cristiane raccolte dentro e attorno alla cittadina di Rmeish - che hanno bisogno di rifornimenti ogni due o tre giorni e il cui sostegno, da gennaio, dovrà essere garantito, almeno sulla carta "dall'esercito libanese con l'aiuto delle agenzie Onu". Sul dopo Unifil il generale non si sbilancia: "Io non ho una formula migliore", dice, ma qualsiasi soluzione deve preservare alcune funzioni, "non solo in termini di reporting e osservazione, ma soprattutto sminamento, protezione dei civili e assistenza umanitaria". Il disarmo di Hezbollah, aggiunge, "rimane e rimarrà a mio parere un problema del governo libanese". Quanto a un suo ritorno in Libano con un'eventuale nuova missione, Abagnara si dice "pronto, orgoglioso".
Abagnara (Unifil), 'lasciamo il Libano, criticità nella zona occupata'
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