A Venezia un flash mob per rinnovare il legame con la Laguna

VENEZIA, 03 GIU - Ha preso il via stamani, con il flash mob artistico 'Married to the Lagoon' in Piazza San Marco a Venezia, la seconda edizione della Venice Climate Week, evento internazionale dedicato al cambiamento climatico. La performance, organizzata dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte, è stata organizzata quale gesto simbolico per rinnovare il legame con la Laguna, sensibilizzando sulla tutela dei fragili ecosistemi costieri. I partecipanti hanno rappresentato con una lunga stoffa bianca il simbolo del 'Terzo Paradiso', concetto ideato dall'artista Michelangelo Pistoletto: si tratta di una reinterpretazione del simbolo matematico dell'infinito, composto da tre cerchi consecutivi che si intrecciano, a rappresentare l'equilibrio tra mondo naturale e quello tecnologico.