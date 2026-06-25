TUNISI, 25 GIU - In occasione del Forum Economico Imprenditoriale Italia-Tunisia, tenutosi a Tunisi alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del capo del governo tunisino, Sarra Zaafrani Zenzri, il presidente del Com.It.Es, Sandro Fratini e il presidente dell'Utica, Samir Majoul, hanno siglato un protocollo d'intesa per la collaborazione sul Progetto "Giovani Binazionali". L'iniziativa, finalizzata a favorire l'inserimento dei giovani partecipanti nel tessuto industriale, rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e Tunisia. La fase finale di tale progetto avverrà nel mese di luglio con un evento organizzato dal Comites a Tunisi. Il progetto, realizzato da Com.It.Es Tunisia con il contributo della Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie Dgit del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, intende realizzare un censimento strutturato delle competenze professionali e dei percorsi formativi dei giovani cittadini italo-tunisini residenti in Tunisia, con l'obiettivo di valorizzarne il potenziale e facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, sia in Tunisia che in Italia. Attraverso una piattaforma digitale e attività di contatto diretto, verrà costruita una banca dati utile a istituzioni, imprese e organismi di formazione, con ricadute concrete in termini di occupabilità e cooperazione economica tra i due Paesi.
A Tunisi siglato protocollo con Italia sul Progetto Giovani Binazionali
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTUNISI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...