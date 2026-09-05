TORINO, 05 SET - "Giù le mani da Report": a Torino alcuni dei volti più noti del programma di giornalismo investigativo sono comparsi sulle sagome cartonate portate davanti alla sede Rai durante una manifestazione di sostegno a Sigfrido Ranucci, dopo la decisione di sostituirlo alla guida della trasmissione. Ad organizzarla Free Assange Italia, Anppia Torino, Centro Studi Italia Cuba, Generazioni Future, Schierarsi Torino, Articolo 21 e Zona Libera. "L'Italia - ha detto il giurista Ugo Mattei (Generazioni Future) - sta vivendo un'emergenza democratica tragica, non soltanto l'Italia ma tutta l'Europa, perché questa classe politica e questa classe dirigente ci stanno portando ad un conflitto armato drammatico, che potrebbe sterminare la nostra specie e potrebbe distruggere il nostro futuro, e l'informazione fa finta di niente. Anzi, non solo fa finta di niente, ma costruisce tutti i dispositivi di un controllo di tipo militare sull'informazione. Ranucci è un simbolo da questo punto di vista: non è per la persona che manifestiamo, è assolutamente per quello che Report ha rappresentato in questi anni, con tutti i limiti che anche quella trasmissione, come tutte le trasmissioni, possono avere, ma che comunque ha tentato una strada di coraggio e di denuncia".
A Torino un presidio di solidarietà a Ranucci e Report sotto la sede Rai
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