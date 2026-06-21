SKOPJE, 21 GIU - In Macedonia del Nord, migliaia di persone hanno partecipato ieri sera a Skopje all'ottava edizione dello Skopje Pride, la parata dell'orgoglio Lgbtiq+ organizzata sotto lo slogan "Tutti devono sapere". Il corteo è partito dal Parco cittadino e ha attraversato le principali arterie del centro della capitale macedone, per concludersi nel parco Žena Borec, di fronte al Parlamento. Gli organizzatori hanno ribadito il carattere apertamente protestatario della manifestazione, definita una risposta alle crescenti pressioni e ai tentativi di marginalizzazione della comunità Lgbtiq+. Tra le principali richieste figurano il riconoscimento legale dell'identità di genere, una maggiore protezione contro la violenza e il rafforzamento delle misure contro il linguaggio d'odio e la discriminazione. La polizia ha predisposto un imponente dispositivo di sicurezza e limitazioni temporanee al traffico lungo il percorso della marcia. Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti diplomatici dell'Unione Europea, della Germania e della Svezia. In contemporanea, nella città di Bitola si è svolta una contromanifestazione dedicata alla promozione dei valori della famiglia tradizionale, a conferma delle divisioni che il tema dei diritti civili continua a suscitare nel Paese. Gli organizzatori del Pride hanno sottolineato che la visibilità delle persone Lgbtiq+ rappresenta un diritto fondamentale in una società democratica.
A Skopje l'ottavo Pride è marcia di protesta, 'no all'emarginazione'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSKOPJE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...