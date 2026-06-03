A Riad il 2 giugno celebrato con una cerimonia di alzabandiera

IL CAIRO, 03 GIU - L'80mo anniversario della nascita della Repubblica Italiana è stato celebrato ieri a Riad con un Alzabandiera, mentre la consueta celebrazione che vede solitamente raccolti circa 1.500 invitati è stata rinviata a dopo l'estate "per ragioni di opportunità". L'ambasciatore Carlo Baldocci, presente con tutto il personale dell'Ambasciata e del Sistema Italia, ha tenuto un discorso rendendo omaggio "alle donne e agli uomini che, con il loro impegno, il loro lavoro e la loro partecipazione alla vita democratica del Paese, hanno contribuito a costruire ed a rafforzare la Repubblica". L'ambasciatore si è poi soffermato sul lavoro della sede sia con riferimento all'Arabia Saudita, che allo Yemen, felicitandosi per "i risultati conseguiti e quelli che verranno nel segno del rafforzamento progressivo e continuo delle relazioni bilaterali". "Il Tricolore è il simbolo che ispira e guida la nostra azione quotidiana e che rappresenta la nostra storia, i nostri valori e i nostri ideali", ha concluso l'ambasciatore.