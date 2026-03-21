A Praga manifestazione contro il governo Babis, 'non ci rubi il futuro'

PRAGA, 21 MAR - Si é svolta oggi a Praga una manifestazione antigovernativa indetta dallïiniziativa 'Un milione di momenti per la democrazia'. Secondo Mikulas Minar, il responsabile dell'iniziativa, l'evento mira a richiamare l'attenzione sul pericolo dell'erosione della democrazia, dell'oligarchia della società e sulle misure adottate dal governo del premier Andrej Babis. Sotto lo slogan "Non lasciamoci rubare il futuro" gli organizzatori e i rappresentanti della cultura e della scienza hanno messo in guardia contro l'indebolimento delle istituzioni democratiche, le pressioni sui media pubblici e i tagli alla spesa per la difesa. Stando alle riprese aeree, i manifestanti erano almeno tra i 200 e i 250 mila.