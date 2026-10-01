PECHINO, 01 OTT - La Cina celebra oggi la Festa nazionale, nel 77mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare. A Pechino, migliaia di persone si sono riunite all'alba in piazza Tiananmen per la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale, la bandiera cinese è stata issata sulla piazza, dove al termine della cerimonia sono state liberate anche delle colombe, riferisce Xinhua. La festività apre la Golden Week, che proseguirà fino al 7 ottobre e rappresenta uno dei principali periodi dell'anno per turismo e consumi. Secondo le stime riportate dai media cinesi, nei sette giorni sono attesi circa 2,13 miliardi di spostamenti interregionali, una media di circa 300 milioni al giorno. Il picco è previsto oggi, con circa 340 milioni di viaggi. A Pechino, l'aeroporto internazionale Capital prevede di gestire oltre 1,66 milioni di passeggeri nell'arco della settimana, secondo i dati diffusi dal governo municipale di Pechino.
A Pechino si celebra la fondazione della Repubblica popolare cinese
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