PARIGI, 22 GIU - Sono stati 154 i fermi ieri sera e stanotte durante la Festa della Musica a Parigi, con qualche ferito in incidenti di vario tipo - uno in gravi condizioni - e la segnalazione di diversi episodi di "punture" con siringhe. Nonostante l'afa e la preoccupazione dopo le violenze e gli incidenti della serata dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, la serata - che ha visto la partecipazione di migliaia di inglesi ormai attirati sempre più dalla festa ogni anno - si è conclusa con un bilancio accettabile. Fra i reati più frequenti che hanno portato ai fermi, furti, lesioni volontarie, detenzione di stupefacenti e violenze sessuali. La polizia aveva schierato ben 5.000 agenti per evitare ogni scintilla di rissa o atti vandalici. In pieno centro città, un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un Suv, il cui conducente si è dato alla fuga ed è stato raggiunto dalla polizia fra la folla di persone in strada. Sempre nella stessa zona, un'auto avrebbe "accelerato improvvisamente" dopo essere rimasta bloccata dalle migliaia di persone che affollavano il quartiere del Marais, investendo un passante rimasto ferito a una gamba. Lanci di razzi da fuochi d'artificio nel Quartiere latino hanno provocato poi un movimento di folla impressionante ma senza danni a boulevard Saint-Germain. Quanto alla segnalazione di punture con siringhe, fenomeno già emerso nelle precedenti edizioni della Festa della Musica, una donna ha denunciato di essere stata violentata dopo una puntura e un uomo è stato arrestato per l'episodio. Un'altra ha perso conoscenza ed è finita in ospedale. Tra le forze dell'ordine si lamentano 2 feriti lievi.
A Parigi Festa della Musica con l'afa e grande folla, pochi gli incidenti
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