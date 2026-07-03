MILANO, 03 LUG - Un 28enne peruviano è annegato la notte scorsa a Milano dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare nulla, anche gli agenti della Questura. L'episodio attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico.
A Milano si tuffa di notte in una piscina pubblica e annega
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