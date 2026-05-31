A Lignano migliaia di bersaglieri per il 73/o Raduno nazionale

LIGNANO SABBIADORO, 31 MAG - L'Italia "bersaglieresca" si è radunata oggi a Lignano Sabbiadoro con circa ottomila cappelli piumati provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero, per partecipare al 73/o Raduno Nazionale dei Bersaglieri, ultima di cinque giornate - dal 27 maggio scorso - in cui tradizione, musica delle fanfare, sfilate e momenti commemorativi si sono intrecciati tra memoria e partecipazione appunto. Dopo il saluto del capo di Stato maggiore della Difesa, il saggio ginnico dell'11/o Reggimento bersaglieri, le cornamuse polacche e la banda Ucraina, ha tenuto un breve discorso la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti. Le Frecce Tricolori hanno sorvolato il lungomare di Lignano e infine, sono sfilati i piumati in marcia. L'edizione 2026 assume un valore speciale secondo gli organizzatori, dedicata al 50/o anniversario del terremoto del Friuli del 1976, "in ricordo dell' impegno instancabile con cui i Bersaglieri portarono soccorso alle popolazioni colpite". Il Raduno, sostengono i bersaglieri, "non è solo celebrazione: è anche un'occasione di incontro, di festa, di condivisione di valori senza tempo. Una grande manifestazione aperta a tutti". Al Raduno sono arrivati i messaggi dalle più alte autorità dello Stato, prima fra tutte il Presidente della Repubblica. L'assessora regionale a Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha ricordato il "significato speciale" nel 50/o anno dal terremoto: "I fanti piumati ebbero un ruolo fondamentale nel trasferire in questa località molte persone sfollate doppo il sisma". È "una pagina che rimane impressa", ha aggiunto Amirante che ha indossato lei stessa il cappello piumato. Il senatore Marco Dreosto, segretario della Commissione Difesa del Senato, presente alla Adunata, ha ringraziato l'Associazione Nazionale Bersaglieri e il suo Presidente Gen. Tota "per aver scelto Lignano e il Friuli Venezia Giulia". Il Friuli "non dimentica e oggi rende omaggio anche a tutti i Bersaglieri per il loro servizio, il loro sacrificio e la loro vicinanza alle comunità", ha concluso.