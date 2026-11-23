ISTANBUL, 23 NOV - Un leone è stato avvistato nella serata di ieri nei quartieri vicini alle foreste nel nord di Istanbul e mentre da ore sono ancora in corso operazioni per cercare di catturare l'animale e le autorità locali hanno chiesto agli abitanti delle zone vicine all'avvistamento di stare in casa. Secondo una dichiarazione dell'ufficio del governatore di Istanbul, ieri "verso le18, un leone è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza nel quartiere di Uskumrukoy, nel distretto di Sariyer", un'area nel nord della più grande città turca, dove si trovano foreste e parchi naturali ma anche vari quartieri residenziali. "L'area in cui si trova il leone è stata individuata e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantirne la cattura da vivo", si legge nella nota, mentre secondo i media locali le operazioni per catturare l'animale, durate tutta la notte, sono ancora in corso e alcuni quartieri nel nord della città sono stati chiusi al traffico e ai pedoni. Secondo le analisi dei filmati di sicurezza che hanno immortalato l'animale si tratterebbe di una leonessa mentre un giornalista dell'emittente Ntv ha dichiarato che l'animale potrebbe essere fuggito dal giardino di una villa nella zona dove si trovava, sebbene non sia legale in Turchia allevare un leone a casa. "È sbucato all'improvviso davanti a me mentre ero alla guida. Inizialmente ho provato un terrore enorme e ho subito avvisato la gendarmeria", ha dichiarato Arda Koc, il cittadino che ha avvistato ieri sera il leone e successivamente ha contattato le autorità per lanciare l'allarme. "Chiediamo ai residenti di non uscire di casa, sia per mantenere la sicurezza che per proteggere gli animali", ha dichiarato il sindaco della municipalità di Sariyer, Oktay Aksu, dopo avere confermato che l'animale era presumibilmente tenuto in cattività ed era stato avvistato in un'area boschiva vicino a una zona residenziale.
A Istanbul avvistato un leone nel nord della città, 'state in casa'
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