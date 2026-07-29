A Hong Wang e Yu Deng il 'Nobel' della matematica dopo il premio alla Sissa

TRIESTE, 29 LUG - I ricercatori Hong Wang e Yu Deng sono stati insigniti del più prestigioso riconoscimento internazionale per matematici under 40 anni, la Medaglia Fields. Il premio segue a distanza di un anno il conferimento della Medaglia Ambrosetti, nel 2025, da parte della Sissa, destinata a giovani studiosi emergenti nel campo dell' Analisi non lineare. Il premio dimostra la capacità della scuola triestina di intercettare e valorizzare ricerche destinate a ridefinire i confini della matematica contemporanea. Il conferimento delle Medaglie Fields è stato annunciato alla cerimonia di apertura del congresso mondiale dei matematici (ICM 2026) a Philadelphia. Promossa dalla Sissa, con il supporto della Scuola Normale Superiore di Pisa, dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dell'Unione Matematica Italiana, e grazie al sostegno della Fondazione Pietro Pittini, la Medaglia Ambrosetti onora la memoria di una figura cardine dell' Analisi matematica italiana: tra i primi professori della Sissa, Antonio Ambrosetti ha dato contributi pioneristici alla teoria dei punti critici, ai metodi variazionali e topologici e alla teoria della biforcazione, con applicazioni cruciali alle equazioni differenziali, ai sistemi hamiltoniani e alla geometria. Con Giovanni Prodi è considerato uno dei padri fondatori della scuola italiana di Analisi non lineare. Nell'edizione 2025 la Medaglia Ambrosetti era stata conferita a Yu Deng, Riccardo Montalto e Hong Wang. Per Massimiliano Berti della Sissa, membro della commissione Medaglia Antonio Ambrosetti, "questo traguardo testimonia, una volta di più, l'altissima visibilità internazionale che il premio ha già conquistato. Crediamo che questo sia il modo più bello per onorare la memoria di Antonio Ambrosetti". La presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini, ha aggiunto che "sostenere la Medaglia Ambrosetti significa per noi valorizzare l'eccellenza scientifica e, al tempo stesso, investire nel futuro. La nostra collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere una sempre maggiore diffusione della cultura scientifica".
A Hong Wang e Yu Deng il 'Nobel' della matematica dopo il premio alla Sissa
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