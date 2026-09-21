MILANO, 21 SET - "Adesso vedremo che tipo di congresso intende impostare il nostro segretario e in quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha spiegato rispondendo a una domanda sul congresso annunciato da Matteo Salvini dal palco di Pontida. Un annuncio che, spiega Fontana a margine di 'Salute Direzione Nord', non lo ha stupito: "Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva".
A. Fontana, al congresso della Lega continueremo a rappresentare le nostre idee
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