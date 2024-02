A Domodossola flash mob contro guerre in Ucraina e M.O.

DOMODOSSOLA, 24 FEB - A Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, è andato in scena un flash mob per chiedere lo stop alle ostilità nei due teatri di guerra. Le bandiere della pace e quelle di Israele, Palestina e Ucraina, più quattordici cartelloni tenuti ciascuno tra le mani di un manifestante, hanno composto il messaggio 'Cessate il fuoco'. Il corteo ha toccato piazza Mercato, piazza Repubblica dell'Ossola, la stazione ferroviaria e l'istituto Rosmini, ed è stato replicato due volte, nella mattinata e poi nuovamente nel pomeriggio. L'invito a organizzare la manifestazione è partito da Europe for peace, Coalizione Assisi pace giustizia e Rete italiana pace e disarmo.