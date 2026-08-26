NEW YORK, 25 AGO - Darline Graham, la sorella del senatore repubblicano defunto Lindsey Graham, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Lo riportano i media americani. Darline Graham è stata appoggiata da Donald Trump e la sua vittoria è una conferma della presa del presidente sulla sua base e sul partito. Graham sfiderà a novembre la democratica Annie Andrews. La socialista democratica N'Kiyla Jasmine Thomas ha invece vinto le primarie dei liberal in Oklahoma per il Senato. Thomas ha battuto il moderato Jim Priest e a novembre sfiderà il repubblicano Kevin Hern, dato per favorito.
A Darline Graham le primarie in South Carolina, vittoria per Trump
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