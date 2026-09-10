L'AVANA, 10 SET - Il governo cubano compie un nuovo passo verso la dollarizzazione dell'economia, autorizzando le imprese private e gli altri operatori non statali ad accettare pagamenti in valuta estera in contanti e a depositarli direttamente sui propri conti bancari. Le nuove norme, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, riguardano micro, piccole e medie imprese, cooperative, produttori agricoli, artisti e altri operatori privati e sostituiscono le disposizioni introdotte nel dicembre 2025. I privati potranno inoltre prelevare contanti in valuta estera dai propri conti, compatibilmente con la disponibilità delle banche. Viene abolita anche l'autorizzazione preventiva della Banca centrale per l'apertura di conti in valuta, sia a Cuba sia all'estero. Questi potranno essere utilizzati per effettuare pagamenti internazionali legati all'importazione di beni e servizi e ad altre attività lecite. Per i conti esteri sarà sufficiente darne comunicazione alla Banca centrale e all'amministrazione tributaria. La nuova normativa amplia così gli spazi per la circolazione legale di dollari, euro e altre valute nell'economia privata, mentre il governo continua formalmente a puntare sul peso cubano.
A Cuba nuova apertura al dollaro, i privati potranno incassare la valuta Usa
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