L'AVANA, 04 LUG - Sandro Castro, nipote di Fidel Castro e influencer cubano, si è offerto come intermediario per distribuire i 100 milioni di dollari di aiuti umanitari che gli Stati Uniti hanno destinato alla popolazione dell'isola. In un video pubblicato su Instagram e rivolto al segretario di Stato Marco Rubio, il 33enne ha affermato che Washington può "contare" su di lui per far arrivare gli aiuti al popolo cubano. La proposta arriva mentre il governo dell'Avana continua a respingere le condizioni poste dagli Stati Uniti, che prevedono la distribuzione dei fondi esclusivamente attraverso organizzazioni indipendenti, tra cui la Chiesa cattolica e Caritas, senza il coinvolgimento delle autorità cubane. L'iniziativa di Sandro Castro ha suscitato numerose reazioni sui social, con molti utenti che hanno giudicato paradossale l'offerta di un esponente della famiglia che ha guidato Cuba per oltre sei decenni.
A Cuba il nipote di Fidel si offre per aiutare a distribuire aiuti Usa da 100 milioni
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