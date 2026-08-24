BOLZANO, 24 AGO - Quest'estate Bolzano ha già registrato 32 notti tropicali, superando di gran lunga il precedente record stabilito del 2015 di 29 notti con una temperatura minima pari ad almeno 20 gradi. "L'estate non è ancora del tutto finita, quindi non è escluso che si aggiunga ancora qualcuna di queste notti, anche se ormai non dovrebbero essere molte", spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Con il passaggio del fronte di maltempo nella notte tra venerdì e sabato, le temperature nel capoluogo erano crollate a 13 gradi, per poi risalire. La notte scorsa, con 19 gradi, una nuova notte tropicale è stata evitata solo per poco.
A Bolzano già 32 notti tropicali, superato il record del 2015
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