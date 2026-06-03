A 102 anni realizza il sogno di tornare sul treno della ferrovia Vigezzina

DOMODOSSOLA, 03 GIU - A 102 prende il treno e torna nei luoghi dove ha vissuto a lungo e ai quali è particolarmente affezionato: protagonista della vicenda è Ugo Montemezzo, nato nel 1923 e oggi ospite della Rsa Samonini Rozio Balassi di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. In occasione del suo compleanno aveva confessato che gli sarebbe piaciuto fare ancora una volta un viaggio sulla ferrovia Vigezzina, attraversando l'amata valle Vigezzo. Accompagnato dall'educatrice e dalla fisioterapista della struttura in cui ora vive, ha quindi raggiunto in treno il comune di Re, dove ha visitato il santuario della Madonna del Sangue, per poi pranzare in trattoria. Un viaggio offerto dalla società che gestisce la tratta ferroviaria, che gli ha anche regalato un libro sulla storia della ferrovia, come lui nata nel 1923. Montemezzo, che ha trascorso diversi anni nel comune di Villette, in val Vigezzo, ha potuto ripercorrere i luoghi dove ha trascorso parte della vita, ricordando e raccontando aneddoti legati a parenti e amici.