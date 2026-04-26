25 aprile: una svastica sull'ingresso dell'associazione partigiani a Portici

NAPOLI, 26 APR - Ignoti hanno disegnato una svastica sulla porta d'ingresso della sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) di Portici, in provincia di Napoli. La svastica è stata disegnata sul volantino con il quale l'associazione annunciava le iniziative in programma i festeggiamenti per gli "80 anni della Repubblica antifascista" che si sono concretizzati in città con due appuntamenti: un incontro al liceo scientifico Filippo Silvestri, venerdì, e sabato, in via San Cristoforo, la deposizione di una corona d'alloro in memoria del maresciallo medaglia d'oro al merito civile Ciro Siciliano, che si sacrificò per salvare dai nazisti la popolazione di Forno, nelle Alpi Apuane.