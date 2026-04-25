25 aprile: Rocca, 'non può essere terreno divisione, memoria sia condivisa'

ROMA, 25 APR - "Celebriamo l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo che segnò l'avvio del cammino che portò alla nascita della Repubblica e della Costituzione, fondamento della nostra democrazia. Il 25 aprile è una ricorrenza che, oggi più che mai, non può essere terreno di divisione, ma deve elevarsi a momento di memoria condivisa perché espressione di valori che sono patrimonio comune e che guidano ancora oggi la nostra convivenza civile. In un tempo attraversato da nuovi conflitti, richiama l'impegno a riaffermare con forza quegli ideali perché continuino a vivere nelle giovani generazioni". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, oggi all'Altare della Patria.