25 aprile: in 5mila a Cagliari per il corteo 'pace e diritti'

CAGLIARI, 25 APR - Circa cinquemila persone hanno partecipato a Cagliari al corteo per la festa della Liberazione, organizzato dall'Associazione nazionale partigiani-Anpi e dalle altre sigle dei partigiani e dalla Cgil. Tanti i giovani che hanno voluto essere presenti al corteo che ha sfilato per le principali strade cittadine con cartelli e slogan, molti dei quali inneggiavano alla pace in Iran, in Palestina e in Ucraina. Tante anche le bandiere arcobaleno indossate e portate a spalla ma, durante il corteo che si è concluso con una serie di interventi e con il canto 'Bella ciao' in Piazza del Carmine, è spuntato anche qualche vessillo di Cuba. Molti anche i riferimenti al recente referendum sulla Giustizia e sulla difesa della Costituzione che - è stato ricordato da più parti - "è antifiascista", ma anche ai "diritti negati". Nel corso della manifestazione un gruppo di giovani dell'associazione di promozione sociale Memoratu ha portato in piazza due grandi block notes su piedistalli sui quali le persone hanno potuto scrivere una frese sul significato di Resistenza oggi. Al corteo,tra alle autorità civili e militari che hanno reso omaggio alla memoria dei caduti in guerra con due corone d'alloro, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca in rappresentanza della presidente Alessandra Todde che oggi ha partecipato alla manifestazione del 25 aprile nella sua città, Nuoro.