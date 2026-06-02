2 giugno: studenti consegnano a Mattarella opera sul voto alle donne

ROMA, 02 GIU - "Un disegno ad acquerello per commemorare l'ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto al voto alle donne, e rappresentare con un'immagine viva la tanta strada percorsa fino ad oggi". E' il dono, a cura del ministero per le Pari Opportunità, che Adriana, Assia, Federico e Letizia, quattro studenti diciottenni dell'ultimo anno delle scuole superiori che quest'anno hanno votato per la prima volta e tra pochi giorni affronteranno l'esame di maturità, hanno consegnato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella fase conclusiva della parata di via dei Fori Imperiali. L'opera è stata realizzata per l'occasione da Cinzia Leone, illustratrice, autrice di storie a fumetti, vignettista, art director, giornalista e scrittrice. Una grande emozione - viene sottolineato - per i ragazzi e un momento particolarmente significativo per questa Festa del 2 giugno che celebra gli ottant'anni della Repubblica e del diritto delle donne italiane a votare e ad essere votate. "Il 2 giugno è sempre una grande festa, ma quest'anno lo è ancora di più", afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che ha assistito alla consegna al presidente Mattarella del dono curato dal suo ministero e all'intera parata.