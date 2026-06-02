2 giugno: Mattarella a Crosetto,forze armate ne rappresentano impeccabilmente spirito

ROMA, 02 GIU - 'La tradizionale cerimonia a via dei Fori Imperiali ha unito ancora una volta cittadini e istituzioni nelle manifestazioni per la Festa della Repubblica, nell'ottantesimo anniversario della nascita. Le Forze Armate hanno impeccabilmente espresso lo spirito e le forti motivazioni che ne animano le donne e gli uomini, contribuendo a rappresentare un popolo orgoglioso della propria storia e della propria cultura, e rinnovando, in piena coerenza con il dettato costituzionale, il loro impegno al servizio del Paese e della comunità internazionale'. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della parata militare di Roma. 'Nella fase storica che il mondo sta attraversando, caratterizzata da ombre e luci, le donne e gli uomini delle Forze Armate della Repubblica confermano la loro vocazione a concorrere alla costruzione della pace e della sicurezza globali, essenziali per la crescita e la protezione dei valori fondamentali della nostra comunità. In occasione di questa importante ricorrenza, voglia, signor Ministro, far pervenire a tutto il personale civile e militare della Difesa, il ringraziamento per la professionalità e la dedizione manifestate anche nella realizzazione di questo significativo evento', conclude.