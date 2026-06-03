18enne ucciso in Gb, Starmer condanna 'vergognose violenze sulla polizia'

LONDRA, 03 GIU - Il premier laburista Keir Starmer ha bollato oggi come "vergognose, ingiustificabili e inaccettabili" le violenza animate ieri sera dall'estrema destra contro la polizia di Southampton, in cui almeno 11 agenti sono rimasti feriti e contusi, in seguito alla vicenda della vicenda di Henry Nowak: il 18enne accoltellato a morte a dicembre in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane e di fede religiosa sikh, Vickrum Digwa, accreditatosi inizialmente come vittima di un'inesistente aggressione razzista. Nello stesso tempo ha ribadito che la polizia ha "serie questioni a cui rispondere"