16enne muore durante inseguimento con i Cc, tra le due auto nessun contatto

(V.'Fuggono a posto di blocco...' delle 11.16) ORTA NOVA, 31 MAG - Durante l'inseguimento, l'auto dei carabinieri ha mantenuto una distanza di circa 30 metri con la Renault Megane sw in fuga sulla quale viaggiavano 5 minorenni, uno dei quali è morto dopo che la vettura si è schiantata, ad una curva pericolosa, contro il guard-rail. E' quanto emerge - stando alle prime ricostruzioni - dalla dinamica dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa ad Orta Nova, nel Foggiano, in cui un passeggero 16enne è morto e altri quattro ragazzini (tra i 14 e i 16 anni) sono rimasti leggermente feriti. Proprio in prossimità della curva, l'auto dei militari avrebbe ulteriormente ridotto la velocità perché in quella zona, in passato, si sono verificati altri incidenti stradali. E' quindi escluso che vi sia stato alcun contatto tra le due vetture. La Renault Megane guidata dal 16enne non risulta rubata, ma all'interno non sono stati trovati documenti di proprietà.