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15enne morta dopo essere stata investita, arrestato motociclista

MESSINA, 29 GIU - Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto dopo le 23 a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto in via Circuito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Lo scrive la gazzettadelsud.it

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