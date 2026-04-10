12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano

PISA, 10 APR - Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l'aggressione sarebbe stata in bagno. Le cause sono in accertamento. L'aggredita è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi, mentre l'altra ragazzina si trova coi genitori nella caserma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe invitato l'altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa, ma qui l'avrebbe colpita al collo con le forbici.