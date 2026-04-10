Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

12enne ferisce una coetanea con forbici in scuola del Pisano

AA

PISA, 10 APR - Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l'aggressione sarebbe stata in bagno. Le cause sono in accertamento. L'aggredita è ricoverata in ospedale in condizioni non gravi, mentre l'altra ragazzina si trova coi genitori nella caserma dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, la 12enne avrebbe invitato l'altra nel bagno della scuola con la scusa di mostrarle qualcosa, ma qui l'avrebbe colpita al collo con le forbici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PISA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario