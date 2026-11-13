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007 Usa 'non sono sicuri che Alice Huang fosse una spia della Cina'

WASHINGTON, 12 NOV - La comunità di intelligence americana sta ancora cercando di comprendere la natura del legame tra Alice Huang, che avuto una relazione con l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e il governo cinese. Secondo quanto riferito alla Cnn da diverse fonti, le informazioni raccolte finora sul suo conto non dimostrano che abbia agito come spia per conto di Pechino. Tra i funzionari americani non vi è unanimità sulla solidità delle prove che suggerirebbero un reclutamento di Alice Huang da parte del ministero per la Sicurezza dello Stato, l'equivalente cinese della Cia.

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