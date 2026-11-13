WASHINGTON, 12 NOV - La comunità di intelligence americana sta ancora cercando di comprendere la natura del legame tra Alice Huang, che avuto una relazione con l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, e il governo cinese. Secondo quanto riferito alla Cnn da diverse fonti, le informazioni raccolte finora sul suo conto non dimostrano che abbia agito come spia per conto di Pechino. Tra i funzionari americani non vi è unanimità sulla solidità delle prove che suggerirebbero un reclutamento di Alice Huang da parte del ministero per la Sicurezza dello Stato, l'equivalente cinese della Cia.
007 Usa 'non sono sicuri che Alice Huang fosse una spia della Cina'
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