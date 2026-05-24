La vita nello spazio diventa imperialismo da serie tv

In fondo lo scopo ultimo dell’uomo è la ricerca dell’Altro. L’adagio sullo spartito della Storia lo conferma: la febbre del desiderio si è consumata tra mari profondi e pezzi di terra sconosciuti, ma a un certo punto si è cominciato a guardare oltre il nostro pianeta. Scoprire affinità e divergenze con se stessi è parte del Dna dell’homo sapiens, che da secoli si pone l’interrogativo più grande: siamo soli nell’universo?