Trump, «il Pentagono divulghi i documenti su alieni, extraterrestri e Ufo»

L’annuncio del presidente degli Stati Uniti «visto l'enorme interesse dimostrato». E attacca Obama: «Non doveva divulgare informazioni riservate»
Un oggetto volante non identificato
Un oggetto volante non identificato
Il Pentagono dovrà divulgare i documenti governativi americani su alieni, extraterrestri e Ufo. Lo ha chiesto il presidente degli Stati Uniti  Donald Trump che, «visto l'enorme interesse dimostrato» ha annunciato di aver dato istruzioni al Segretario della Guerra, e ad altri Dipartimenti e Agenzie competenti, perché venga avviato il processo di identificazione e divulgazione dei documenti governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione connessa a queste questioni altamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti».

Il dibattito sull'esistenza di alieni e di vite extraterrestri è tornato d'attualità dopo alcune dichiarazioni rese in un'intervista dell'ex presidente Barack Obama. Obama si è riferito alle presenze aliene come «reali» per poi aggiustare il tiro giudicando plausibile la possibilità di altre forme di vita nell'universo. Alla richiesta di un commento alle parole di Obama, Trump ha detto che l'ex presidente non avrebbe dovuto rivelare informazioni riservate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

UfoalieniDonald Trump
