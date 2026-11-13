Arv) – Venezia, 13 novembre 2026
Comunicato Stampa: Visita del Presidente Mattarella a Vicenza
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Rete CAUTO ha analizzato oltre 50mila prodotti tessili raccolti a Brescia e provincia. Una ricerca che svela la composizione dei materiali e apre nuove prospettive per il riutilizzo e il riciclo