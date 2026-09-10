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Comunicato Stampa: ‘Tre Cime Experience’


(Arv) Venezia, 10 settembre 2026
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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Silvia Calligaro (Fratelli d’Italia) ha presentato la manifestazione sportiva ‘Tre Cime Experience’, che si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 a Misurina e ad Auronzo di Cadore.
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Un evento capace di unire sport, montagne e territorio, portando il trail running e lo skyrunning nel cuore delle Dolomiti, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.
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Ha portato i saluti istituzionali il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, che ha sottolineato che “si tratta di una bellissima manifestazione che valorizza il territorio del Cadore. E noi, come Consiglio regionale, siamo impegnati a promuovere il territorio veneto, così diversificato, in tutti i suoi aspetti, anche perché il Veneto è la prima regione nel settore turistico.”
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“Il binomio montagna- sport è fondamentale per sostenere il turismo – ha affermato il consigliere regionale Silvia Calligaro – Questa gara manifesta l’amore per Misurina e, come qualsiasi evento sportivo, è strettamente connessa allo sviluppo del turismo, della comunità e del territorio. La montagna merita sicuramente maggiore attenzione, che deve essere accordata in particolare a eventi capaci di far conoscere un territorio, ma anche di trasmettere la cultura della montagna e l'importanza di affrontare i percorsi in maniera consapevole e preparata. Ricordiamoci poi che lo sport è fondamentale per i ragazzi e, più in generale, per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio. Do quindi appuntamento a tutti sabato 12 e domenica 13 settembre, ad Auronzo e a Misurina: potrete trovare diversi percorsi e proposte, davvero per tutti i gusti.”
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“La ‘Tre Cime Experience’ è la gara clou delle nostre attività che portiamo avanti durante tutto l’anno. Vogliamo valorizzare il territorio del Cadore, dalle Tre Cime ai Cadini - ha spiegato Ivano Molin, Presidente della ‘Tre Cime Experience Cadini Promotion’ – Ci avvaliamo di oltre cento volontari, indispensabili per la perfetta riuscita delle iniziative. Vogliamo attrarre sempre più persone che potranno godere dei nostri splendidi panorami.” 
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Natascia Pivetta, responsabile della Comunicazione, ha presentato l’evento. 
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“‘Tre Cime Experience’ è un prodotto completo che cerca di parlare, non solo agli atleti, ma anche a tutte le persone che fruiscono della montagna in modo consapevole, per viverla attraverso numerose attività alla portata di tutti – ha spiegato Pivetta – Siamo arrivati a oltre 17 nazioni rappresentate, con una forte partecipazione locale e una crescente copertura da parte dei Media. Le gare sold out nel 2025 confermano la crescita del progetto. Abbiamo cercato di fare comunicazione soprattutto all’estero e siamo riusciti ad attrarre numerosi visitatori provenienti da altri Paesi. Abbiamo coinvolto le associazioni del territorio. E siamo attenti alla sostenibilità ambientale: all’interno di tutti i ristori non si accettano prodotti di plastica.”
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“Vogliamo far conoscere il nostro territorio, anche all’estero, attraverso l’amore per la natura che lo caratterizza. Cerchiamo di allungare la stagione turistica anche durante periodi dell’anno diversi da quelli classici – ha detto Francesca De Michiel, rappresentante del Consorzio turistico ‘Tre Cime Dolomiti’ – Abbiamo zone che vanno conosciute nella loro interezza, adatte a essere fruite da tutti i componenti di una famiglia, bambini compresi. La gara parte dal territorio e dal volontariato, che hanno sviluppato tra loro una forte sinergia.”
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“Ci impegniamo per avvicinare i giovani alla montagna attraverso la pratica sportiva – ha detto Alessia Molin, vicepresidente dell’Unione Sportiva ‘Tre Cime Auronzo’ – Siamo nati come polisportiva e negli ultimi quattro anni ci siamo concentrati sulla corsa campestre. Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di fare sport e di conoscere il nostro territorio, anche attraverso la ‘Kids Race’ e la ‘Family Run’. Siamo convinti che lo sport sia una vera e propria palestra di vita, soprattutto per i più piccoli.”
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Giuseppe Zandegiacomo, Presidente del ‘Soccorso Alpino Speleologico del Veneto’, ha spiegato che “siamo impegnati sul campo per garantire sicurezza, prevenzione e collaborazione durante le gare. Vogliamo mettere la sicurezza al centro: ci disponiamo nei punti più impegnativi della gara e cerchiamo di sostenere gli atleti, anche con un semplice incoraggiamento. Siamo ben inseriti nella comunità e ogni occasione per noi è buona per sensibilizzare le persone a vivere la montagna in modo corretto, consapevole e responsabile.”
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Gian Luca Farinazzo di ‘Head of Sales Italy &amp; Export Manager Lowa’, ha evidenziato la “volontà della nostra azienda di essere partner di questo progetto legato alla montagna e alle persone che la vivono. Siamo una azienda tedesca con una grandissima storia alle spalle, leader nell’attrezzatura sportiva prodotta in modo artigianale ma assolutamente performante, sempre legata alla montagna.”
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Ricordiamo che la ‘Tre Cime Experience’ nasce dalla passione per lo sport e per la montagna di Cadini Promotion, realtà attiva nell'organizzazione di eventi a Misurina e Auronzo di Cadore dagli anni '90 e costituita come associazione sportiva dilettantistica nel 2007. Negli anni, il progetto è cresciuto, passando dalla singola competizione a un vero calendario di eventi sportivi legati alla montagna. Oggi la Tre Cime Experience è l'evento di punta di Cadini Promotion. L’evento è andato sold out nel 2025. Una crescita costruita mantenendo sempre lo stesso legame: sport, montagne e territorio.
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Ricordiamo anche il programma: sabato 12 settembre è calendarizzato il ‘Diavolo Vertical Sprint’, di 1,5 km e 400 di dislivello: una salita breve e intensa ai piedi dei Cadini di Misurina. Domenica 13 spazio alla Misurina Sky Marathon, di 42 km e 2.600 di dislivello, alla ‘Cadini Sky Race’, di 23 km e 1.500 di dislivello, e alla ‘Misurina Lake Run’, di 10 km e 450 di dislivello. Distanze diverse per coinvolgere un pubblico ampio, dal runner esperto a chi vuole avvicinarsi alla corsa in montagna.
&nbsp;Le gare permetteranno agli atleti di attraversare e vivere la montagna in modo diretto, trasformando il paesaggio in parte integrante dell'esperienza sportiva.&nbsp;

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