La pulizia della casa non deve più essere un’attività fatta di interruzioni, passaggi ripetuti e tempo sottratto a momenti preziosi. È da questa idea che nasce “Clean Less, Live More”, la campagna con cui Tineco, marchio globale del gruppo ECOVAS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, propone un modo più intuitivo di vivere gli spazi domestici: meno impegno nella gestione della pulizia e più tempo da investire liberamente.
Comunicato Stampa: Tineco racconta una nuova idea di pulizia domestica con la campagna “Clean Less, Live More”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...