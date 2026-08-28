Tineco , marchio globale del Gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, annuncia la propria partecipazione aIFA 2026, dove - secondo il suo approccio “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition” - presenterà una nuova generazione di dispositivi progettati per rendere la pulizia sempre più intelligente, automatizzata e senza sforzo.
Comunicato Stampa: Tineco presenta a IFA 2026 il futuro della pulizia automatizzata
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