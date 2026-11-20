Macchie secche, residui incrostati e sporco che si accumula nelle fughe possono rendere la pulizia dei pavimenti un’attività lunga e faticosa. Per affrontare queste sfide con maggiore praticità,FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, la lavapavimenti a vapore di Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, è ora disponibilein offerta per il Black Friday, dal 19 al 30 novembre, su Amazon e sullo store online Tineco. Lanciato quest’estate e presentato anche a IFA 2026, il modello combina rapidità, potenza e praticità nella gestione dello sporco più ostinato.
Con FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, il brand porta la propria visione a un livello ancora superiore: la tecnologia non si limita a supportare la pulizia, ma interviene per renderla più fluida, continua e meno vincolante. Dalla preparazione del dispositivo alle operazioni post-utilizzo, ogni funzione è pensata per ridurre le attese e semplificare i passaggi che possono sottrarre tempo alla quotidianità.
Comunicato Stampa: Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam: la pulizia a vapore è in offerta per il Black Friday
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