Quest’anno Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, dà il via al Black Friday in anticipo con un’offerta pensata anche per chi condivide la casa con animali domestici.Dal 10 al 30 novembre,PURE ONE S50 Pro Pet sarà disponibile a prezzo scontato su Amazon e sullo store online Tineco .
Comunicato Stampa: Tineco anticipa il Black Friday con PURE ONE S50 Pro Pet, l’aspirapolvere senza fili a prova di pet
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