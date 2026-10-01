Comunicato Stampa: ‘Thiene Scritti d’Autore’ e Festival ‘Paesaggi letterari’

(Arv) Venezia, 1 ottobre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente) ha presentato la seconda edizione della rassegna letteraria nazionale ‘Thiene Scritti d’Autore’ e il Festival “Paesaggi Letterari”, iniziative che vedranno la partecipazione dei vincitori e dei finalisti dei Premi letterari Campiello, Strega e Bancarella, insieme ad altri trenta autori, a Thiene, dal 6 al 20 ottobre 2026. La Pedemontana veneta diventa così crocevia di voci, storie e tendenze della letteratura nazionale.
Novità di questa seconda edizione è il Festival ‘Paesaggi Letterari’, in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre: tre giorni durante i quali 30 autori nazionali porteranno storie, racconti e confronti in una decina di luoghi cittadini iconici ma ora poco presidiati, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un’azione di ‘rigenerazione urbana’ attraverso la letteratura.
“Come Regione del Veneto siamo orgogliosi di patrocinare un'iniziativa di straordinario valore culturale come ‘Thiene Scritti d'Autore’, che in questa seconda edizione consolida la sua rilevanza nazionale portando sul territorio i protagonisti dei più prestigiosi premi letterari italiani – ha affermato il consigliere regionale Morena Martini - La vera forza di questo progetto risiede nella sua capacità di evolversi: l'integrazione con il nuovo Festival ‘Paesaggi Letterari’ dimostra come la cultura possa diventare il motore vivo della nostra comunità. Trasformare una decina di luoghi iconici di Thiene in palcoscenici a cielo aperto significa far battere il cuore del centro storico attraverso i libri, la condivisione e il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle scuole e delle realtà locali. I nostri centri storici mantengono la loro anima e il loro valore solo se continuano a essere vissuti, e la letteratura si conferma uno strumento straordinario di rigenerazione urbana e sociale. Un Festival iconico, con tre giornate di letteratura, passione e amore per il territorio, di storie di paesaggi, fisici e metafisici.”
“Credo di aver avuto, nella mia vita, una grande fortuna: la passione per la lettura, fin da piccola. Ai ragazzi voglio dire che leggendo un libro, essi possono diventare attori e registi delle storie narrate.”, ha chiosato Morena Martini.
Comunicato Stampa: ‘Thiene Scritti d’Autore’ e Festival ‘Paesaggi letterari’
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