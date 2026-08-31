Le imprese italiane che vendono su Temu dichiarano di aver ampliato i propri canali di vendita e la presenza internazionale, oltre ad aver sviluppato le proprie attività operative dopo l’ingresso sul marketplace online. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Temu tra i venditori italiani. Tra gli intervistati, l’82% considera Temu il principale motore di crescita o un’importante integrazione ai propri canali di vendita; il 68% afferma di essersi espanso in nuovi mercati internazionali; il 79% ha aumentato la capacità produttiva o operativa e il 25% ha assunto nuovo personale.
Comunicato Stampa: Temu sostiene crescita, export e occupazione delle PMI: i risultati del sondaggio
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