Temu, piattaforma globale di e-commerce, ha aderito a oriGIn, l'alleanza mondiale delle Indicazioni Geografiche (GI), in qualità di membro associato. Le Indicazioni Geografiche rivestono un importante valore economico, sociale e culturale, tutelando prodotti le cui caratteristiche distintive e tradizioni sono strettamente legate alla loro origine geografica.
Comunicato Stampa: Temu aderisce a oriGIn per rafforzare la tutela online delle Indicazioni Geografiche
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