Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie.
Comunicato Stampa: Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...