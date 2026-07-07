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Comunicato Stampa: Temu: accordo con il Consorzio ERP Italia per migliorare gli adempimenti delle normative ambientali

Temu ha siglato un accordo con il Consorzio ERP Italia, parte della European Recycling Platform, per supportare i venditori nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e le batterie.

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