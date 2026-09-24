La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha esaminato il provvedimento della Giunta regionale (PAGR 51), che era stato illustrato nella precedente seduta dall’Assessore regionale con delega ai Trasporti Diego Ruzza, “Definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’, come modificata dalla legge regionale 24 giugno 2025, n. 8.
In ordine a questo provvedimento, la commissione, nella precedente seduta, aveva ascoltato enti di governo, associazioni di categoria del trasporto pubblico locale e rappresentanze sindacali. L’esame proseguirà nelle prossime sedute della commissione.
Alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, sono stati illustrati il Progetto di legge n. 125, a prima firma Montanariello (Pd), “Nuova disciplina dell’edilizia residenziale sociale in Veneto”, che vuole dare una risposta a coloro che superano i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, ma non riescono a sostenere i costi del mercato libero, e il Progetto di legge n. 126, di cui è prima firmataria la consigliera regionale Elena Ostanel (AVS), “Disciplina delle politiche di edilizia residenziale sociale (ERS)”, che vuole costruire un sistema regionale capace di mettere in relazione programmazione pubblica, patrimonio immobiliare esistente, risorse finanziarie, iniziativa privata e Terzo settore.
Comunicato Stampa: Seconda commissione. Definizione Bacini Territoriali ottimali e omogenei dei servizi di tpl
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