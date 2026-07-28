Milano, 28.07.2026 – Ogni anno migliaia di sottotetti vengono acquistati in Italia con l'obiettivo di essere trasformati in mansarde abitabili, ma non tutti possono davvero diventarlo . Altezze insufficienti, vincoli urbanistici, abusi edilizi pregressi e normative comunali diverse da zona a zona rendono la valutazione preventiva un passaggio spesso sottovalutato, con conseguenze economiche rilevanti per chi acquista senza le informazioni corrette.
Comunicato Stampa: Roberto Carlando lancia il Bestseller “Operazione Sottotetto”
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