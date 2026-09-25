Cosenza, 25 settembre 2026– Favorire il dialogo tra ricerca scientifica, sistema imprenditoriale e Pubblica Amministrazione, creando occasioni di confronto sulle esigenze del territorio e sulle possibili applicazioni della ricerca. È questo l’obiettivo della Giornata di Studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, in programma il9 ottobre 2026alleore 09:00presso la Camera di Commercio di Cosenza, in collaborazione con l’Università della Calabria e il DiSCAG.
Comunicato Stampa: Ricerca, imprese e PA: il 9 ottobre la Giornata di Studio alla Camera di Commercio di Cosenza
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...