Milano, 22.09.2026 – Sempre più donne, quando valutano un aumento del seno, non cercano solo un risultato estetico, ma un percorso chirurgico più sereno e rispettoso del proprio corpo. Meno trauma, recupero più rapido, minore invasività: sono queste le richieste che guidano oggi molte pazienti nella scelta del chirurgo e della tecnica.
Comunicato Stampa: Renato Zaccheddu lancia il Bestseller “Preservare In Mastoplastica”
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